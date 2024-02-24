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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس لعام 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الحدث الأضخم لجامعة عين شمس " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 "  تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وتحت إشراف  الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس وذلك يومى 25 ، 26 فبراير 2024  من الساعة 2 مساء حتى الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس  بالعباسية. 

وأوضحت جامعة عين شمس أنه من المقرر أن يتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان
للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول: 
https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية)، الإعلام .
للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني: 
https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

يشارك في الملتقي عدد كبير من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة، على النحو التالي :

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 53 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى.

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions)

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles)، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.

- ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .
https://www.asu.edu.eg/ar/7232/news/

وكان قد كرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، حيث حققت الجامعة نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. وجاءت جامعة عين شمس في المركز الرابع.

أعرب  الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن  سعادته بهذا التكريم ، مقدما الشكر لكافة منسوبي الجامعة علي الجهد المبذول للارتقاء بالجامعة في كافة المناحى ، وعبر عن فخره بالإنجازات التى حققتها جامعة عين شمس في ملف التصنيفات الدولية، حيث تشمل هذه التصنيفات مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تقيم جودة التعليم والبحث والتأثير العلمي للجامعة على مستوى العالم وغيرها من المعايير ، كما أكد سيادته ان احتلال جامعة عين شمس مكانة متقدمة في تلك التصنيفات يعكس تفوقها في المجالات الأكاديمية والابتكارية والتميز في مجالات متعددة، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف بأننا ملتزمون بتقديم تعليم متميز وبناء علاقات دولية قوية لتعزيز مكانتنا كمؤسسة تعليمية عالمية.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، الصادر عن اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» واتحاد مجالس البحث العلمي العربي،  خلال افتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، شارك بالتصنيف  ٢٠٨ جامعة عربية لهذا العام.

شمل التصنيف مؤشر التعليم والتعلم، مؤشر البحث العلمي، مؤشر الابداع والابتكار ومؤشر المشاركة.

جاء ذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. وممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي، والدكتور على شمس الدين رئيس الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب ولفيف من قيادات التعليم العالي وعددٍ كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

جدير بالذكر أنه سيتم على هامش معرض EduGate ، توقيع وثيقة تعاون مشترك بين جامعات (القاهرة - عين شمس - المنصورة - حلوان - الإسكندرية) مع جامعة الإمارات العربية، ضمن تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات المصرية والعربية بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

الثقافة والعلوم الإبداع والابتكار الدكتور أحمد عبد العزيز الدكتور عمرو عزت سلامة الدكتورة غادة فاروق

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