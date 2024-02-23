استقبال وفد اليونسكو.. ورئيس خطة النواب ضيف ندوة الاقتصاد المصري والفرص التنموية| جامعة عين شمس في أسبوع

جامعة عين شمس في أسبوع..

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد منظمة اليونسكو

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضيف ندوة " الاقتصاد المصري والفرص التنموية المتاحة " بآداب عين شمس

آداب عين شمس تعلن عن شروط التقدم لجوائز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ٢٠٢٤

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد منظمة اليونسكو،رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضيف ندوة " الاقتصاد المصري والفرص التنموية المتاحة " بآداب عين شمس.



استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، يوم الأربعاء بكلية الآداب ، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قبيل الندوة التى استضافته فيها كلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان " الاقتصاد المصري والفرص التنموية المتاحة" ، وذلك بحضور الدكتورة حنان كامل عميد الكلية، الدكتورة هبه شاهين ، القائم بعمل عميد كلية الإعلام ، الدكتور محمد إبراهيم وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بالأستاذ الدكتور فخرى الفقي في رحاب كلية الآداب لمناقشة ما يخص المستقبل الاقتصادي والتحديات الراهنة والمحتملة.

كما استعرض المشروعات التنموية بالجامعة والإعداد والتخطيط الملائم لها وعلى رأسها مشروع المدينة الطبية، مشيرا إلى قرب الإنتهاء منها .

وخلال الندوة قدم الدكتور فخرى الفقي تحليل للوضع الاقتصادي الحالي والأسباب والتحديات ، والجهود المبذولة من قبل الحكومة والدولة للإصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ اكثر من إجراء للحد من التضخم وتقديم الحماية الإجتماعية.

وقد لاقت الندوة تفاعلا كبيرا من الحضور حيث تم طرح العديد من التساؤلات والتي تم الإجابة عليها جميعا ، وفي ختام الندوة قدمت أ.د حنان كامل عميد الكلية درع الكلية للأستاذ الدكتور فخري الفقي مقدمه الشكر لسيادته علي هذه الندوة الثرية.

بذكر أن الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد مدير تنفيذى سابق بصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا.





استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، وفد منظمة اليونسكو بحضور ط الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، ا.د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية

والمُشرف على بنك المعرفة، والسيد / مارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، والسيدة / علا لورنس مُستشار بنك المعرفة، وبحضور وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة.

وخلال اللقاء أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء على حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة ، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار ، كذلك أعرب عن تقديره العميق للجهود التى يبذلها بنك المعرفة فى تعزيز البحث العلمى فى مصر ، مؤكدا على دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا

وعلى هامش اللقاء تم إقامة معرض مصغر يضم أفكار ابتكارية مميزة لطلاب جامعة عين شمس شارك بها فى العديد من المسابقات العالمية .

شهد اللقاء من جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة نجوى بدر ،عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير ،المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، الأستاذة الدكتورة منى عبد العال الزاهرى المدير التنفيذى لإدارة تطوير التعليم ، الأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدى ، مدير إدارة الوافدين ، الأستاذ الدكتور عادل الصباغ ، مدير مركز الابتكار ، الدكتورة وئام محمود ، المدير التنفيذى لمركز الابتكار ، الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى



كما أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن شروط التقدم للحصول على جوائز المسابقة، التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث على مستوى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية، وذلك تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، ا.د غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د حنان كامل ، عميد كلية الآداب ، وإشراف وتنسيق ا.د حاتم ربيع ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذى أكد على أن فكرة طرح الجوائز تأتى تماشيا مع رؤية الكلية والقطاع في تحقيق التنافس الشريف من أجل تحسين جودة الأداء لدى هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ودعم البحث العلمي؛ الذى يسهم بدوره في رفع التصنيف الدولى للكلية.

و تتمثل شروط التَّرشُّح للجائزة في :

أولًا: بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس :

1-أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة عين شمس.

2- أن يكون البحث منشورًا في مجلة علمية مُحَكَّمَة، وألّا يتجاوز تاريخ نشره ثلاث سنوات قبل تاريخ التقدم.

3-ألا يكون البحث قد سبق له الفوز بأية جائزة.

4- لا يجوز التقدُّم بأكثر من بحث واحدٍ للمتقدم.

5- أن يتصف البحث بالحداثة، والأصالة، وجودة الصياغة، ووضوح الأسلوب.

6- بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغات الأجنبية، يقبل البحث بأية لغة أجنبية.

ثانيًا: أعضاء الهيئة المعاونة:

شروط الجائزة:

1- أن يكون المتقدم لنيل الجائزة من أعضاء الهيئة المعاونة بكلية الآداب جامعة عين شمس.

2- أن تكون الرسالة قد نوقشت في خلال العام الجامعي 2023 / 2024.

3- ألا تكون الرسالة قد سبق لها الفوز بأية جائزة من قبل.

4-أن تتصف الرسالة بالحداثة، والأصالة، وجودة الصياغة، ووضوح الأسلوب.

كما يتطلب التقديم بالجوائز توافر هذه المستتدات :

- نسخة من الرسالة.

- ثلاثة ملخصات باللغة العربية.

- تُسَلَّم المستندات في مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في موعد غايته 15/3/2024.

كما يحصل الفائزون على(شهادة تقدير + ميدالية + مكافأة مالية).

كما يمكن للراغبين في الالتحاق بالمسابقة، التسجيل عبر هذا الرابط

https://forms.office.com/r/3E02zm0Uqq?origin=lprLink