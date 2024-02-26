إصابة ضابط وأربعة جنود إسرائيليين بجراح خطيرة خلال المعارك في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، إصابة ضابط وأربعة جنود بجروح خطيرة أمس خلال القتال مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: في جنوب قطاع غزة أصيب جندي من دورية مظليين وجندي من وحدة يالام وضابط من لواء المظليين، وفي شمال قطاع غزة أصيب جنديان.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى "مجموعة الرد السريع في طولكرم"، اليوم الإثنين، أنهم استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة في عدة مناطق مختلفة بالرصاص الحي والعبوات الناسفة من بدأ الاقتحام حتى هذه اللحظات.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم طولكرم مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.