تكريم مؤسس اتحاد أمهات مصر في جامعة النيل الأهلية

شهدت جامعة النيل الأهلية، تكريم عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، وذلك من قبل رئيس ومؤسس مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، المهندس محمد كامل، والدكتور حازم عواد رئيس لجنة الحوكمة بالمبادرة والرئيس التنفيذي لبرنامج سفراء الحوكمة والتحول الرقمي بالمبادرة.

حيث كرمت مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، بصفتها المنسق والمدير العام لمبادرة براعم الحوكمة والتنمية المستدامة التي تم إطلاقها خلال الفاعلية.

الجدير بالذكر، أن مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة تستهدف الفئة المستهدفة من سن 7 الي 12 سنة تشمل محتوي تدريبي متميز من قصص متعددة وفيديوهات وورش عمل للتلاميذ بطريقة تفاعلية ومبسطة لمعرفة الحوكمة والتنمية المستدامة، وهي أحد مخرجات مهندسون من أجل مصر المستدامة والتى تطلقه لجنة الحوكمة بالمبادرة.

رؤية المبادرة: الريادة والتميز في التعليم والتعلم التفاعلي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو إعداد جيل واعي مستدام.

أهداف مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة

ترسيخ وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة للفئة المستهدفة.

تفعيل مبادئ الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وجذب أفكار تنموية جديدة للمتدربين.

بناء المهارات الشخصية للفئة المسهتدفة، تحقيقاً لمتطلبات المستقبل ورؤية مصر ٢٠٣٠.

توفير بيئة تعليمية تفاعلية تشاركية محفزة علي الأبداع والابتكار.

غرس روح الولاء والإنتماء والعمل الجماعي من خلال الأنشطة بالمبادرة.

جاء ذلك خلال إحتفالية تخرج برنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي" الذي تطلقه مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" بالتعاون وتحت رعاية كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية.

