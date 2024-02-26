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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التربية والتعليم

صدى البلد

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الاثنين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام المحافظة في إطار زيارتهم للمحافظة لعقد لقاء مع قيادات مديرية التربية والتعليم وافتتاح عدد من المدارس بنطاق المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار والدكتور محمود حجاج مدير الادارة العامة للدعم والتواصل ، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي ، والنائب ثروت فتح الباب، والأستاذ حازم ناصر نقيب الصحفيين بالدقهلية.


ومن جانبه أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية وقدم شكره للمحافظ على دعمه للمنظومة التعليمية وتطوير المدارس والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وجهوده فى ضبط وانتظام العام الدراسى 2023 / 2024.


ومن جهته وجه " المحافظ " خالص الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم علي جهوده المبذولة لتطوير العملية التعليمية ودعمه المستمر للدقهلية من أجل النهوض بالعملية التعليمية في المحافظة ، مشيراً إلي أن الدقهلية خلال العشر سنوات الماضيه بلغت عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها حجم ما تم انشائه خلال عشرات السنوات .

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