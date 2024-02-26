استشاري تغذية علاجية: الإفطار على القهوة والشاي غير محظور في رمضان 

قدم الدكتور عماد الدين فهمي استشاري التغذية العلاجية، عدة نصائح بخصوص وجبة الإفطار في شهر رمضان لتجنب الزيادة في الوزن.

وقال استشاري التغذية العلاجية،

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن تناول العصائر المثلجة بعد الافطار مباشرة يسبب اضطراب المعدة، مضيفا : "مافيش مانع من تناول البط والمحشي في سفرة رمضان لكن دون مبالغة".

وأضاف الدكتور عماد الدين فهمي استشاري التغذية العلاجية، أنه لابد من تناول الطعام بالشكل العادي وليس بشكل وكميات كبيرة.

وأشار الدكتور عماد الدين فهمي استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الإفطار على القهوة والشاي غير محظور في رمضان.

