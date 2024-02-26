إدموند غريب: إشعال الجندي الأمريكي النيران في نفسه جعله رجلا شجاعا في نظر البعض

قال الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية، إن ما أقدم عليه الجندي الأمريكي من القوات الجوية آرون بوشنيل، من إشعال النيران في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، جعلته في نظر البعض رجل شجاع أراد التعبير عن قضية عادلة.



ولفت إدموند خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الجندي قال إن الطبقة الحاكمة في وواشنطن لا تبالي بما يجري في غزة، وهذا جعل البعض ينظر إلى الأمر أنه ضحى بنفسه من أجل قضية، بينما قال بعض الإعلام الأمريكي إنه مختل عقليًا.



وأشار إلى أن شبكة "سي إن إن" تحدثت أن هذه الحادثة لها تأثير على الشعب الأمريكي، وأنها قد تشجع آخرين على إعلان مواقفهم أكثر، بينما واشنطن تريد التقليل من أهمية الحادث.



وأوضح أن المتحدثين باسم وزارة الدفاع قالوا إنه كان جندي في سلاح الطيران عمره 25 سنة، وأنه ستكون هناك تحقيقات في خلفيته ومواقفه.

ونوه إدموند إلى أن تصريح محكمة العدل الدولية إنها تعتقد أنه من الممكن أن تكون إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة، يعطي أهمية لموقف بوشنيل، الذي قال إن هناك معاناة رهيبة في غزة.



وأكد أن نسبة كبيرة من الأمريكيين أصبحوا يشككون في الرواية الإسرائيلية بعد أن رأوا ما تقوم به إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

