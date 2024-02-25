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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجل يشعل النار في نفسه بالقرب من سفارة إسرائيل بواشنطن: أوقفوا الحرب

صدى البلد

أشارت تقارير إلى أن رجلا حاول إضرام النار في نفسه، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة؛ مما أثار استجابة سريعة من خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون، بحسب ما نشرته العديد من المنافذ الإخبارية المستقلة عبر موقع “أكس”- تويتر سابقا-.

ووفقا للتقارير الأولية، سارع أعضاء خدمة الطوارئ الأمريكية إلى إطفاء النيران التي اجتاحت الرجل، وجرى نقله بعد ذلك إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، مما يدل على خطورة الحادث.    

ولا تزال التفاصيل المحيطة بالحدث غير واضحة، لكن متحدثًا باسم الخدمة السرية للشرطة الأمريكية، أكد الحادث.

وأشار إلى أنه “يبدو أنه حالة تضحية بالنفس”.

ولفت الحادث اهتماما كبيرا، خاصة بسبب قربه من السفارة الإسرائيلية.

وتُظهر الصور التي تم التقاطها في مكان الحادث، فنيي الطوارئ الطبية وهم يقدمون المساعدة خارج المدخل الرئيسي للسفارة. 

فيما لم يتضح الدافع وراء محاولة الانتحار حرقا حتى الآن، إلا أن الحادث تسبب في جدل حول الحرب الوحشية الإسرائيلية ضد غزة، والحاجة إلى الاستجابة من العالم ووقف الحرب. 

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