مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة خفضت الأسعار 40%

نعمل على تعديل البنية التحتية لمناخ الاستثمار في مصر وقتل البيروقراطية.

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن صفقة تطوير رأس الحكمة كانت لها تأثيرات إيجابية، حيث تم تعديل البنية التحتية لمناخ الاستثمار في مصر وقتل البيروقراطية، مؤكدا إن الحوار يتجه نحو الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب تهيئة المناخ له.

وأضاف “أيمن محسب”، خلال حوار ببرنامج"الحياة اليوم"، المذاع على "قناة الحياة"، ان السوق فوضوي بسبب كان في تلاعب بالدولار وتغليظ العقوبة من مجلس النواب مهم ويردع المخالفين وتغليظ العقوبات عملية رادعة للأسلوب المنحرف من قبل بعض التجار كاشفا الأسعار انخفضت من 20% إلى 40% على بعض السلع خلال اليومين الماضيين.

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الدولة تتوجه بقوة نحو استكمال الحوار الوطني، لافتا إلى أن الرقابة على الأسواق ستحد من 40 إلى 50% من مشكلة الأسعار.