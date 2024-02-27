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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار النوم على وسادة مرتفعة.. طبيب يحذر

اضرار النوم على وسادة
اضرار النوم على وسادة مرتفعة

قال الدكتور وسام الدين عويني، خبير العلاج الطبيعي، إن النوم على وسادة مرتفعة قد يسبب بعض الآثار السلبية على الصحة والراحة الشخصية،

وأوضح عويني من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الأضرار المحتملة للنوم على وسادة مرتفعة:

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اضرار النوم على وسادة مرتفعة

آلام الرقبة والظهر: قد يؤدي النوم على وسادة مرتفعة إلى وضعية غير طبيعية للرقبة والعمود الفقري، مما يزيد من احتمالية حدوث آلام الرقبة والظهر.

اضطرابات النوم: قد يؤثر استخدام وسادة مرتفعة على جودة النوم ويسبب اضطرابات مثل الأرق والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

ضغط على الأوعية الدموية: قد يحدث ضغط زائد على الأوعية الدموية في الرقبة والرأس عند استخدام وسادة مرتفعة، مما يمكن أن يؤثر على تدفق الدم وأكسجين الدم إلى الدماغ.

عسر التنفس: قد يزيد النوم على وسادة مرتفعة من احتمالية حدوث عسر التنفس، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل التنفس مثل الربو أو انسداد الجيوب الأنفية.

تهيج الجلد والحساسية: إذا كانت الوسادة مصنوعة من مواد قد تسبب تهيج الجلد أو حساسية، فقد يحدث تهيج للجلد واحتمالية ظهور طفح جلدي.

للحفاظ على صحة العمود الفقري وضمان راحة النوم، يُفضل استخدام وسادة متوسطة الارتفاع ومناسبة لتوزيع الوزن بشكل متساوٍ على العمود الفقري والرقبة، قد يكون من المفيد استشارة أخصائي العلاج الطبيعي أو الطبيب للحصول على نصيحة حول نوع الوسادة المناسبة لك.

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