حسين لبيب يستقبل سفير بلجيكا في نادي الزمالك

استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فرانسوا كورنييه سفير بلجيكا في مصر مساء الاثنين في مقر القلعة البيضاء.

وحرص رئيس نادي الزمالك على الترحيب بالسفير البلجيكي، موضحاً أن دور القلعة البيضاء لا يقتصر على الشق الرياضي فقط، ولكنه دور رياضي واجتماعي وسياسي.



وأضاف الكابتن حسين لبيب :" يرجع الفضل في إنشاء نادي الزمالك للبلجيكي جورج مرزباخ، وندعو حفيده وعائلته لحضور مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر".



وفي نهاية الزيارة قام الكابتن حسين لبيب بتسليم السفير درع نادي الزمالك وقام فرانسوا كورنييه بتسليم رئيس نادي الزمالك هدية تذكاريه.