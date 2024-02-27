برقية عزاء من رئيس الإمارات ونائبيه لخادم الحرمين| تفاصيل

أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية وام برقية العزاء التي بعثها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وعبر رئيس الإمارات في برقيته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس البلاد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.