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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

الإسكان تطرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بمدينة حدائق أكتوبر| اعرف موعد جلسة المزاد

الاسكان تطرح محلات
الاسكان تطرح محلات تجارية

يبحث كثير من المواطنين عبر جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن معرفة موعد طرح المحال التجارية والورش الحرفية بالأسواق التجارية التي تطرحها الدولة، حيث تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح وحدات جديدة، ولكن على هيئة محال تجارية وأسواق تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني، أمام المواطنين.

 طرح محال تجارية وورش حرفية

وفي هذا الصدد، أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن طرح 15 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (13م2 : 65م2) بالمناطق والأسواق التجارية، وكذا طرح 13 ورشة حرفية بمساحات تتراوح من (13م2 : 27م2)، بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وموعد عقد جلسة المزاد للمحال يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024 بمقر الجهاز، كما أن موعد عقد جلسة المزاد للورش الحرفية يوم الخميس الموافق 7/3/2024، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والورش فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

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في سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم عقد القرعة العلنية للمتقدمين لحجز 20 قطعة أرض بأنشطة رياضية ممن انطبقت عليهم الشروط، يوم الخميس الموافق 22/3/2024، وذلك بالإشارة إلى إعلان الجهاز عن طرح 20 موقعاً بمساحة فدان لإقامة أنشطة رياضية " ملاعب " بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد خلال الفترة من 15م1م2024 : 31/1/2024.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وموعد عقد جلسة المزاد للمحال يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024 بمقر الجهاز.

موعد عقد جلسة المزاد للورش الحرفية

كما أن موعد عقد جلسة المزاد للورش الحرفية يوم الخميس الموافق 7/3/2024، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والورش فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

في السياق نفسه، كشفت وزارة الإسكان عن طرح أراضي جديدة للتخصيص الفوري، حيث يبحث شريحة كبيرة من المستثمرين عن أراضي الإسكان 2024 لغرض الاستثمار بها، وأوضحت الوزارة في طرحها الأخير أن الدفع سيكون بالدولار.

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وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة أرض تجاري إداري ترفيهي بمساحة 4889 مترًا بسعر 31635 جنيهًا للسداد بـ الدولار، وأرض تجاري إداري ترفيهي بمساحة 4972 مترًا بسعر 31635 جنيهًا للسداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1542 مترًا بسعر 1670 جنيهًا للسداد بالدولار.

ونرصد لكم طريقة الحجز والحصول على الأراضي التي تطرحها الدولة، والتي جاءت كالتالي:

  • يقوم المواطن بإنشاء حساب على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي الخاص به، والاسم، والبريد الإلكتروني الخاص به، والعنوان، ورقم التليفون.
  • يختار المواطن المدينة والمكان الذي يريد الحجز به.
  • يقوم المواطن بالضغط على أيقونة تفاصيل وستظهر له جميع المحال التجارية والورش المتاحة في الإعلان.
  • يقوم المواطن بملء البيانات المطلوب. 
  • ثم يختار طريقة السداد التي تناسبه.
  • رفع مستندات التقديم.
  • ثم الضغط على "طلب حجز".
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