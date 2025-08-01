دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون يتسلم جزءًا من رفات الشهيد أبي سيفين

تسلم نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون جزءًا من رفات الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين)، من دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، مع وثيقة رسمية من الدير ذاته موقعة من رئيسة الدير وفقًا لقرار المجمع المقدس الخاصة بتبادل رفات القديسين، والصادر عام ٢٠٢٢.

واستقبل رهبان الدير الرفات المقدسة لدى وصولها، بالألحان والتماجيد وسط فرحة كبيرة من الآباء الرهبان، ووضع نيافة الأنبا أغابيوس الحنوط والأطياب على الأنبوبة التي تحوي الرفات، ثم وضعها في المقصورة التي تجهيزها لهذا الغرض في كاتدرائية القديس الأنبا بيشوي بالدير.