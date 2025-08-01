عشية وقداس عيد استشهاد القديس أبانوب النهيسى بسمنود

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسى الأثرية بسمنود بعيد استشهاد شفيعها القديس أبانوب النهيسى، في ختام نهضة روحية استمرت لمدة ١٠ أيام.

أُقيمت عشية العيد، وصلى فيها نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، بمشاركة نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها. وتخللت العشية تطيب رفات القديس، وتقديم مجموعة من الترانيم الروحية لفريق الكورال، كما ألقى نيافة الأنبا أكسيوس العظة الروحية.

كما صلى نيافة الأنبا أغناطيوس القداس الإلهي، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، وسط فرحة شعب الكنيسة.