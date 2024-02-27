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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الأهلي وبلدية المحلة اليوم

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور على مباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري الممتاز والمقرر إقامتها اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الغندور :"اليوم: الأهلي يعود لبطولة الدوري بعد غياب 90 يوم.. عندما يلتقي بلدية المحلة بالقاهرة 7 مساء بمباراة مؤجلة من الاسبوع الخامس".

من ناحية أخرى قال الإعلامي محمد شبانة، إن محمود متولي مدافع الأهلي لم يشارك سوى في 42 مباراة مع الفريق على مدار السنوات الماضية، لذلك فاللاعب أصبح خارج حسابات إدارة الكرة والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن النادي سيعمل على ضم مدافع جديد، ومن أبرز المرشحين محمد إسماعيل مدافع زد، وأحمد حسام لاعب الجونة.

وأوضح شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تذاكر مباراة الأهلي والزمالك نفدت في أقل من ساعة ونصف، وهو بالتأكيد إعلان عن نجاح منتظر لهذه المباراة التي تقام في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "رغم ارتفاع أسعار التذاكر فإنها نفدت في وقت وجيز للغاية، وهو ما يؤكد على مكانة القطبين الكبيرين في السعودية، كما أعلن تركي آل الشيخ عن رفع قيمة مكافأة بطل كأس مصر، وسيتم تقديم جائزة إضافية قدرها نصف مليون دولار".

وواصل: "الفائز بالكأس سيحصل على 850 ألف دولار، وهو مبلغ كبير للغاية، بالإضافة إلى حصول أفضل لاعب على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار، وبجانب القيمة المالية، هناك تقدير كبير لشعبية الأهلي والزمالك في الخليج بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة".

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