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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش مخطوف.. زوجة حلمي بكر ترد على الاتهامات الموجهة إليها

حلمي بكر
حلمي بكر

أكدت سماح القرشى، زوجة حلمي بكر، أن ما أثير حول أنها استولت على شقة زوجي بالمهندسين، ونقله إلى محافظة الشرقية، كلام غير حقيقي وغير صحيح، مشيرا إلى أن زوجي كان يعاني من أزمة صحية.

 

وقالت سماح القرشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، حلمي بكر رفض الحديث وأكد أنه غير مخطوف، مؤكدة أن زوجي يرفض التواجد بالمستشفى، على الرغم من ضرورة أن يكون تحت الملاحظة الطبية.

 

وتابعت  زوجة حلمي بكر، أن   حلمي بكر رفض الذهاب مع أخواته وقال لهم لن أغادر، وعندما تدهورت حالته الصحية  في المهندسين رفض  حلمي بكر الذهاب للمستشفى  لمدة أسبوعين وأكثر.
 

 

سماح القرشي حلمي بكر محافظة الشرقية أزمة صحية الملاحظة الطبية

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