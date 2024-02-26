زوجة حلمي بكر ترد على اتهامات نجله والنقابة بخطفه وتعذيبه في الشرقية

عقبت سماح عبد الرحمن القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر عن إتهامات نجله هشام لها بالاستيلاء على شقته في المهندسين وقيامها بنقله إلى أحد الشقق في الشرقية في الارياف قائلة "الموسيقار حلمي بكر كان يرفض الرد على الاتهامات لكني قررت الظهور والرد ".

وقالت القرشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ا"لموسيقار حلمي بكر برفقة زوجته وإبنته في محافظة الشرقية مش في الارياف، لكن في مدينة كفر صقر وإخوته كانوا متواجدين الإسبوع الماضي".

وتابعت زوجة الموسيقار حلمي بكر، أن حلمي بكر رفض الذهاب مع أخواته وقال لهم لن أغادر ، وعندما تدهورت حالته الصحية في المهندسين رفض حلمي بكر الذهاب للمستشفى لمدة أسبوعين وأكثر.

وأشارت القرشي إلى أنه كانت رغبتنا أن يغير جو في هواء نظيف جينا هنا علشان أرعاه وعلشان أهلي يساعدوني فيه، مؤكدة أن نجل الموسقار حلمي تحدث هاتفيا، وأكدت له أن والده سيعيد الإتصال به، ولكنه أكد على ضرورة ان يكون والده متواجد بمنطقة المهندسين.



وحول إمكانية زيارة وفد من النقابة له، قالت مسموح لاي حد يزور الاستاذ ومش بنمنع حد وأخواته جم لاخوهم وطلبوا ياخدوه معاهم ورفض ففي حين أنه كان تعبان بالقه ثلاثة اشهر ومحدش جاء زاره وهو نفسيا تعبان وبيقول الناس كانت محتاجني لما كنت على الشاشة ولما تعبت محدش فاكرني "