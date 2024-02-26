نجل حلمي بكر يتهم زوجته بالاستيلاء على شقته وتعذيبه ومنع التواصل معه

كشف هشام حلمي بكر، نجل الموسيقار الكبير حلمي بكر، أخر تطورات حالته الصحية، قائلا "حالة والدي متدهورة فهو لديه مشاكل صحية كبيرة في الكلى والبروستاتا مع تقدم العمر مما أثر سلبا على ذاكرته وقدرته على التركيز.

وقال هشام حلمي بكر، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن عمي أخطرني بسرعة النزول لمصر في أسرع وقت، لأنه في الغالب الموسيقار حلمي بكر في أيامه الاخيرة".

وتابع نجل الموسيقار حلمي بكر، أن زوجة أبي طردته من بيته الكائن في المهندسين، وقامت بنقله لشقة في الشرقية في الارياف لاتليق بحلمي بكر أبدا ومحدش عارف يوصل لحلمي بكر، لأنه واخدين منه تليفونه، وأنا بحاول أتصل بيه مش عارف أوصله.

وأشار هشام حلمي بكر إلى أنه بالفعل سأنزل لمصر في أقرب وقت، وأنا إبنه الوحيد وأعيش في الولايات المتحدة منذ أن كنت في الخامسة عشر من عمري، حيث إنفصل والدي وأنا في عمر 11 عاما".