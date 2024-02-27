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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار قبل رمضان 2024

سلع
سلع

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن تأثير صفقة رأس الحكمة الإيجابي على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.


وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، إن صفقة رأس الحكمة هتوفر لينا الكتير أبرزها تدفق الدولارات، مضيفا أن هذه الصفقة تاريخية بكل المقاييس في مصر.


وأضاف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الأزمة بدأت تفك وفي مؤشرات إيجابية لبعض السلع الأساسية، لافتا إلى أن السلع التي تعتمد على مكون دولاري تشهد انخفاضا ملحوظا في السوق المحلي.


 

الغرف التجارية الإقتصاد المصرى الدولار الدكتور علاء عز تحاد الغرف التجارية صفقة رأس الحكمة

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