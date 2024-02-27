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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتصالات النواب تكشف تفاصيل قانون تركيب كاميرات في سيارات شركات النقل الذكي

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تفاصيل مشروع قانون تركيب كاميرات ثابته في سيارات شركات النقل الذكي مشيراً إلى أن توصيات المشروع استهدف تطبيق نظام متابعة كامل و خط  طوارئ ساخن في التطبيقات.

وأشار بدوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن ترخيص شركات النقل تتبع وزارة النقل وأن مجلس النواب ناقش اليوم اتخاذ التدابير المتعلقة بتكنولوجيا تطبيقات شركات النقل الذكي حتى لا تتكرر حادثة فتاة الشروق ويتم رفع جودة النقل الذكي.

وأضح أنه تم تكليف أمانة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق بين شركات النقل ووزارة النقل بالتحقيق عن أنظمة الأمان ومراقبة الجودة وخاصية تتبع حركات السيارات و أرقام استغاثة وأنظمة حماية للركاب.

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات مجلس النواب كاميرات ثابته شركات النقل الذكي

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