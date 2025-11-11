لليوم الثاني على التوالي .. غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات مجلس النواب

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الثاني للانتخابات.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الإنتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات في جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها 641 لجنة على مستوى المحافظة.

محافظة سوهاج



وكان قد احتشد صباح اليوم، آلاف الطلاب بجامعة سوهاج فى مشهد وطني مبهر في حب مصر، يقوده الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، للمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تحتفل به الدولة في الفترة الحالية.

والاستحقاق الدستوري الأهم في الحياة السياسية بمصر، حيث انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتى تجري على مدار يومين داخل 14 محافظة.

وفي كلمته وسط طلابه قال النعماني، مشاركتكم في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل هي رسالة انتماء وفخر، ودليل على وعيكم ومسؤوليتكم، فانتم طاقة الوطن وسنده، ومشاركتهم رسالة قوية تبرهن علي قدرتكم على صياغة مستقبلهم بأيديكم.