لأول مرة.. فرقاطة ألمانية تتصدى لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن الفرقاطة البحرية الألمانية "هيسن" تصدت للمرة الأولى لهجوم شنه الحوثيون في اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الفرقاطة نجحت في التعامل بنجاح مع هدفين مساء الثلاثاء.

وأوضحت أن أول عملية استخدام للأسلحة الحية من قبل البحرية الألمانية خلال هذا النشر الذي بدأ يوم الجمعة، والتي تعتبر واحدة من أخطر المهمات للقوات المسلحة الألمانية منذ عدة عقود.

وتم نشر الفرقاطة البحرية الألمانية "هيسن" في البحر الأحمر كجزء من مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الثلاثاء أنها دمرت 3 سفن مسيرة وصاروخي كروز كانا معدين للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن.