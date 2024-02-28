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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

صاحب مكتبة يكشف امرأة
صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"

تصدر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس لصاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بها "طلاسم سحر".

أوضح الفيديو أن صاحب المكتبة قام بمواجهة المرأة وإخبارها بأن هذه الأوراق بها طلاسم سحر وأخذ منها الأوراق ثم طردها من مكتبته.

كاميرات المراقبة

كما كشف المقطع رد فعل المرأة حيث حاولت أن تأخذ من الرجل الأوراق قائلة له "الله يخليك.. الله يسعدك.. حلفتك بولادك" وهي تمد يدها مُحاولة أخذ الأوراق منه.

وأكد صاحب المكتبة لها أن كاميرات المراقبة مصورة الواقعة كما أنه يصورها الآن وسيبلغ عليها الشرطة.

وأوضح مصور مقطع الفيديو الواقعة قائلًا "هذه المرأة جاية تسحر وطردها راعي المكتبة وهذا رقم اللوحة" مشيرًا إلى لوحة أرقام السيارة التي أتت بها المرأة.

وقفت المرأة أمام الكاميرا وتوسلت إلى المصور ألا يفعل ذلك فيما حاول المصور إبعادها لاستكمال تصويره.

صاحب مكتبة امراة تصوير أوراق طلاسم سحر سحر

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