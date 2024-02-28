بالقانون ..هذه شروط رد الجنسية المصرية حال سحبها أو سقوطها

حدد قانون الجنسية المصرية، عدة شروط تُرد فيها الجنسية المصرية سواء حال سحبها أو اسقاطها بقرار من وزير الداخلية.

و في هذا الصدد نص القانون على أن تُرد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط.

وطبقا للقانون ، يجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

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كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.



وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.



ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.



الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.