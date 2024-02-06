عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. الحكومة تحسم الأمر

صدى البلد

كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لوحدة التجنيس بمجلس الوزراء، حقيقة إمكانية الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.

مجلس الوزراء يكشف حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. فيديو

إيران تلغي تأشيرات الدخول إلى أراضيها لحاملي الجنسية القطرية

وقال شريف سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الـ 10 آلاف دولار هي رسوم إدارية يتم الحصول عليها من طالب الحصول على الجنسية المصرية وبموجبها يتم بدء البحث في الملف الأمني لطالب الحصول على الجنسية ".

وأضاف شريف سامي:" الـ 10 آلاف دولار يتم دفعها لبداية فحص الطلب وليس من أجل الحصول على الجنسية المصرية بشكل كامل ".

وتابع شريف سامي: "هناك 4 برامج وضعتها الدولة للحصول على الجنسية المصرية ومنها أن يكون طالب الجنسية مستثمرا، ويجلب من الخارج 450 ألف دولار، ويؤسس شركة بـ 350 ألف دولار، ويدفع 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة".

وأكمل شريف سامي: "وهناك برامج لمن يشتري عقارا أو أرضا، ومطلوب منه تحويل 300 ألف دولار من الخارج؛ لشراء العقار، وهناك برنامج لطالب الحصول على الجنسية المصرية يقوم بموجبه بوضع وديعة في البنك بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، ويستردها بعد انتهاء هذه المدة، بما يعادل القيمة بالجنيه المصري".

الوزراء مجلس الوزراء الجنسية الجنسية المصرية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

لا تعامل معهم إطلاقًا .. كيروش يضع شرطًا مثيرًا لتدريب منتخب مصر

بشأن الزنفلي.. أحمد حسن يكشف مفأجاة من ودية سموحة والأهلي

ترشيحاتنا

الحل من السما.. اكتشاف كوكب جديد صالح للسكن| متى سننتقل إليه؟

3 غارات.. عدوان أمريكي بريطاني على شرق مدينة صعدة

الحكومة تُعلن خطة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك

بفكر في الاعتزال.. تصريحات نارية لأبو جبل بعد استبعاد ضمه للأهلي

متى يبدأ أول شهر شعبان 2024 فلكيا وشرعيا.. موعده وأفضل سننه

لمحدودي الدخل والشباب.. أحدث موبايل سامسونج 5G بكاميرا 50 ميجابيكسل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين

عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ