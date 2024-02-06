حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. الحكومة تحسم الأمر

كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لوحدة التجنيس بمجلس الوزراء، حقيقة إمكانية الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.

وقال شريف سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الـ 10 آلاف دولار هي رسوم إدارية يتم الحصول عليها من طالب الحصول على الجنسية المصرية وبموجبها يتم بدء البحث في الملف الأمني لطالب الحصول على الجنسية ".

وأضاف شريف سامي:" الـ 10 آلاف دولار يتم دفعها لبداية فحص الطلب وليس من أجل الحصول على الجنسية المصرية بشكل كامل ".

وتابع شريف سامي: "هناك 4 برامج وضعتها الدولة للحصول على الجنسية المصرية ومنها أن يكون طالب الجنسية مستثمرا، ويجلب من الخارج 450 ألف دولار، ويؤسس شركة بـ 350 ألف دولار، ويدفع 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة".

وأكمل شريف سامي: "وهناك برامج لمن يشتري عقارا أو أرضا، ومطلوب منه تحويل 300 ألف دولار من الخارج؛ لشراء العقار، وهناك برنامج لطالب الحصول على الجنسية المصرية يقوم بموجبه بوضع وديعة في البنك بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، ويستردها بعد انتهاء هذه المدة، بما يعادل القيمة بالجنيه المصري".