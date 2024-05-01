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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة نيويورك تقتحم مجددا حرم جامعة كولومبيا وتعتقل الطلاب.. فيديو

شرطة نيويورك تقتحم
شرطة نيويورك تقتحم مجددا حرم جامعة كولومبيا وتعتقل الطلاب

اقتحمت الشرطة الأمريكية، مجددًا حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.

واعتقلت الشرطة عددًا من الطلاب المتظاهرين المناصرين لفلسطين في جامعة كولومبيا.

ورصدت شبكة "سي إن إن" اعتقال العشرات من الطلاب في جامعة كولومبيا بعد أن دخل ضباط شرطة نيويورك الحرم الجامعي.

ووثقت صورة تقييد المعتقلين واصطحابهم إلى الحافلات.

من جانبه، قال متحدث باسم جامعة كولومبيا إن المتظاهرين الذين اقتحموا قاعة هاميلتون يقودهم أشخاص لا ينتمون إلى الجامعة.

وأضاف “نأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع من خلال أفعالهم. بعد أن علمت الجامعة بين عشية وضحاها أن هاميلتون هول قد تم احتلالها وتخريبها وحصارها، لم يكن أمامنا أي خيار". 

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شرطة نيويورك تقتحم مجددا حرم جامعة كولومبيا وتعتقل الطلاب.. فيديو

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