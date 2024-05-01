مابتسرقش بياناتك.. الصين تنشر قائمة بأكثر السيارات الآمنة

قامت جمعية صناعية صينية بنشر قائمة تضم 76 طرازًا من المركبات الذكية المتصلة التي تلبي متطلبات أمن بيانات السيارات في البلاد، بما في ذلك تلك التابعة لشركتي BYD وTesla، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

تم إصدار القائمة بعد اختبارات أمنية مشتركة من قبل الجمعية الصينية لمصنعي السيارات والفريق الفني الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ لشبكة الكمبيوتر / مركز التنسيق في الصين، وشملت موديلات من Li Auto وLotus وHozon New Energy Automobile.

خلال الاختبارات التي بدأت في نوفمبر 2023، تم تقييم السيارات لمعرفة ما إذا كانت تستوفي 4 متطلبات امتثال - إخفاء هوية الوجه والمعلومات الأخرى من خارج السيارة، وعدم جمع البيانات الافتراضية داخلها، ومعالجة البيانات داخل السيارة، والإخطار الواضح بمعالجة المعلومات الشخصية.

تم إجراء الاختبارات وفقا للقوانين والمعايير ذات الصلة، وقدمت شركات صناعة السيارات نماذجها طوعاً، وفقاً للجمعية.

أشارت الجمعية إلى أن الهدف من الاختبار هو المساعدة في تنظيم معالجة بيانات السيارات، وحماية حقوق مستخدمي السيارات، وبناء بيئة سليمة لأمن بيانات السيارات والصناعة.