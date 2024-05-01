سميرة عبدالعزيز عن زوجها الراحل: «بكلمه كل يوم وبحس إنه بيسمعني وبيرد عليا»

أعربت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن حبها الشديد لزوجها الراحل المؤلف والمفكر محفوظ عبدالرحمن، وأنه يعتبر أعظم شيء حدث في حياتها، بسبب ثقافته الكبيرة وحبه لأولاده.

وقالت سميرة عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية: إن جميع الصفات المميزة اجتمعت فى زوجها الراحل محفوظ عبدالرحمن رحمه الله ، معلقة: حاسة إنه معايا، وكل يوم بعمل حوار قبل ما أنام، وساعات بتخيل رده لي، وقضيت معه أسعد أيام حياتي.

وفى وقت لاحق ، علقت الفنانة سميرة عبد العزيز عن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت سميرة عبد العزيز في تصريحات لـ صدى البلد:" العنف بكل أشكاله ممنوع سواء ضد المرأة أو الأطفال وغيره، ونحن في العصر الحديث يجب ان نكون قد ابتعدنا عن تلك الافكار، في المدارس والبيوت، والفن له دور مهم في مواجهة العنف عن طريق الاعمال الفنية التي نوعّي بها الناس عن خطورة هذا التصرف، وهناك أعمال كثيرة ناقشت تلك الأفكار وكان الحقيقة لها تأثير كبير.

وقد شاركت الفنانة سميرة عبد العزيزة فى الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “قلع حجر” المسلسل من بطولة محمد رياض ، سميرة عبد العزيز ، ورياض الخولي وسهر الصايغ ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف احمد وفدي.

المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.