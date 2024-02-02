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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم سميرة عبد العزيز بمهرجان هرم الإبداع الدولي

صدى البلد

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولى برئاسة الدكتور أحمد يسرى، تكريم الفنانة  القديرة سميرة عبد العزيز  بحفل أفضل مئة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي فبراير الجارى.

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وصرح الدكتور أحمد يسري  رئيس ومؤسس مهرجان هرم الإبداع الدولى 
لقد شاهدنا مجهود كبير علي مدار السنوات الماضية بمهرجان هرم الإبداع الدولي السنوي.
٨ مواسم من الإبداع تكريم كبار الشخصيات من مختلف الدول العربية الذين لديهم تأثير كبير فى المجتمع.

دورنا اظهار المزيد من الشخصيات من مختلف المجالات أمام العالم و اظهار الإبداع و التفوق في مختلف المجالات.

الدورة التاسعة مختلفة بمشاركة ٩ دول عربية و تكريم ١٠ سفراء الدول العربية و بعض الوزراء بمصر.

ومن المكرمين فى الدورة  التاسعة الفنانة ميرنا وليد، المطربة التونسية سيرين ميلاد، الفنانة نيفين الكردي، المطربة سلمي عادل، د. رشا محمد أحمد دكتوراه تنمية مهارات التفكير، د. نظيمة حسين محمد سيدة أعمال،
د. محمود شعبان رئيس مجلس سفراء البورد الأوروبي، الفنان مصطفى أبو العلا. 

 

وفى وقت لاحق ، علقت الفنانة سميرة عبد العزيز عن الحملة التي أطلقتها  وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت سميرة عبد العزيز في تصريحات لـ صدى الىلد:" العنف بكل أشكاله ممنوع سواء ضد المرأة أو الأطفال وغيره، ونحن في العصر الحديث يجب ان نكون قد ابتعدنا عن تلك الافكار، في المدارس والبيوت، والفن له دور مهم في مواجهة العنف عن طريق الاعمال الفنية التي نوعي بها الناس عن خطورة هذا التصرف، وهناك أعمال كثيرة ناقشت تلك الأفكار وكان الحقيقة لها تأثير كبير.

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