عرفة النادي لأئمة الجزائر: الاختلاف سنة الله في خلقه

ألقى أ.د/ عرفة النادي - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، محاضرة تحت عنوان "الفرق الإسلامية .. المبادئ والأصول" لأئمة الجزائر عبر الأونلاين.

تأتي المحاضرة ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة ووعاظ دولة الجزائر، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والتي تستمر لمدة أسبوعين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

قال الدكتور عرفة النادي: إنه كان من الممكن أن يخلق الله الناس أمة واحدة ولكنه خلقهم مختلفين في التفكير وفي العادات وفي الصفات ولهذا السبب نشأت الفرق العقدية، والمذاهب الفقهية.

أضاف أن الاختلاف نشأ منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم حيث عاش الصحابة رضوان الله عليهم في بلدان مختلفة فكان لكل بلد عاداته وتقاليده المختلفة ولهذا وجد الاختلاف فالاختلاف سائغ ورحمة بالأمة.

وأوضح أن نصوص القرآن الكريم تنقسم لقسمين: الأول نص قطعي الدلالة فلا يحتمل أكثر من وجه، والثاني نص ظني الدلالة يحتمل أكثر من وجه، فقطعي الدلالة لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد بخلاف ظني الدلالة الذي يحتمل التأويل والاجتهاد والذي نشأ فيه الاختلاف؛ لأنه نص له أكثر من معنى.

أضاف أن الله لو شاء لأنزل العلم جملة واحدة ولكن أراد أن يستمر الإنسان في البحث والتفكر والاختلاف في وجهات النظر بناء على التفكير المنضبط، وأن الإنسان مع كل هذا التطور العلمي والتكنولوجي الذي وصل إليه لم يبلغ من العلم إلا قليلا سواء في معرفته بقوانين الطبيعة أو في معرفته بذات الله سبحانه.

وأوضح الدكتور عرفة الضوابط التي يجب مراعاتها عند الكلام عن الفرق الإسلامية وأهمها مراعاة أصول العقائد الإسلامية.

في نهاية المحاضرة، أوصى الدكتور عرفة المتدربين بضرورة قراءة الكتب التراثية والتعلم من المنابع الصافية والتمسك بالمنهج الوسطي.