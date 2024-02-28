لحصدهم 27 ميدالية في الرياضات المختلفة.. الرئيس السيسي يهنئ أبطال قادرون باختلاف|شاهد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال قادرون باختلاف على حصدهم ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية في الرياضات المختلفة، حيث قام الرئيس والحضور بالوقوف والتصفيق لهم عن إنجازاتهم المُشرفة، معقبًا: “ألف أهلا وسهلًا”.



كما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك ضمن احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة لطلبات الأبطال الرياضيين، حيث سيرعى دورة الألعاب الرياضية لعام 2027، قائلًا: “لو عايش ومن أهل الدنيا هبقى موجود”.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

