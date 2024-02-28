مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا بشأن إمام عاشور.. ما هو

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً مثيرا بشأن اللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إمام عاشور:"‏إمام عاشور مع الأهلي في الدوري 7 مباريات 4 أسيست تقييمك لأدائه من 10".

علّق إمام عاشور نجم الأهلي بعد الفوز بجائزة رجل المباراة اليوم أمام بلدية المحلة .

ونشر «عاشور» صورة له من خلال حسابه الشخصي «إكس»:" الحمد لله .. رجل المباراة".

وحقق النادي الأهلي فوزًا ساحقاً على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري