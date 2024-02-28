القضية الفلسطينية وصفقة رأس الحكمة.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، ووجه الرئيس التحية والتقدير لذوي الهمم.

10 مليار جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم يواجه اليوم تحديات كثيرة وأزمات صعبة تفرض أوضاعا تتطلب الوحدة والجلد والثبات.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته في احتفالية “قادرون باختلاف”: "أؤكد لكم اننا اخترنا طريق العمل والصبر والتضحية ثقة منا في قدرات الشعب المصري واستلهاما لما نراه في أبنائنا من ذوي الهمم من قدرة على تحمل الصعاب ".

وأضاف الرئيس السيسي: " وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم، والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وزيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم، والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي".

وتابع الرئيس السيسي: "استمرار عمليات توظيف ذوي الهمم في الجهات الحكومية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “هذا الإحتفال فرصة لنا كلنا لنرى عظمة ربنا وقدرته فى خلقه وكمان الثمن اللي من المفترض نقدمه شكر وتقدير لما نحن فيه.. وهناك دور علينا كمجتمع وكحكومة ومسئولين فى كل المجالات تجاه كل شيء ليس فقط إتجاه ولادنا وبناتنا القادرون بإختلاف”.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بإحتفالية “قادرون بإختلاف"، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي عن صندوق قادرون بإختلاف: “خلصنا موضوع القانون الخاص بالصندوق”، مازحا: “وجتلك بقا الفلوس مش كدا يا دكتور واتحولتلك الفلوس خلاص وفين محافظ البنك المركزي أول مرة أشوفك بتضحك .. والدكتور معيط مش موجود طب الحمد لله .. و يا دكتور مصطفي لازم نحط فلوس وأقول أنا خليهم 10 مليار جنيه”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية “قادرون بإختلاف": “أرحب بأسر أبنائنا من ذوي الهمم.. وأؤكد شعورى الدائم بالفخر لاستمرار لقائنا السنوي الذى يؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتنا للتقدم والإزدهار إيمانا بأن ثورة هذا البلد تتمثل فى مواردها البشرية وعلى رأسها ابناؤنا من قادرون باختلاف”.

وتابع : “أؤكد اعتزازى الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت أصالة المعدن المصري وإيجاد الفرص بين التحديات والمنح من قلب المحن، وأننا جميعا على دراسة بالنماذج المضيئة الذين صنعوا التقدم والفخر لبلادهم فى العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها”.

واستطرد الرئيس السيسي: “أعرب عن تقديري لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين قدموا من حياتهم الكثير ثقة بأن أبناءهم قادرون على إحداث نتائج للوطن

معبر رفح لم يغلق أبدا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي أزمة تمر على مصر يكون لها تأثير كبير عليها، مشيرا إلى أنه في البداية واجهنا كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال تلك الأزمة، جاءت أزمة غزة، وحرصت على التخفيف بقدر الإمكان على الأهالي في قطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه منذ أول يوم من الأزمة في غزة، كان لدينا حرص على أن يكون منفذ رفح مسارا لتقديم المساعدات والإغاثات.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه “مينفعش نقول كلام ونعمل حاجة تانية، إحنا ناس شرفاء وأمناء ومخلصين في وقت مافيش فيه كتير كدة، ومش بنكدب ولا نتآمر هنروح من ربنا فين”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم تغلق أبدًا معبر رفح، معقبًا: “نرجو الوصول في الأيام القليلة المقبلة لهدنة وعمل إغاثة حقيقية لأهالينا في غزة في المجالات المختلفة”.

صفقة رأس الحكمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير للإمارات، قائلا: "أوجه الشكر للأشقاء في الإمارات وعلى رأسهم أخويا الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات".

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع رأس الحكمة، قائلا: "إحنا واضحين وشفافين مع الشعب المصري في طرح أي أمر، والمشروع يعتبر أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط ".

وأضاف الرئيس السيسي: "مفيش حد في العالم بيحط استثمار 35 مليار دولار في شهرين، وأشقائنا في الخليج يدعمون الدولة المصرية، ومدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام وليس في شهور الصيف فقط وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر ".

وأكمل الرئيس السيسي:" الأرقام التي تم إعلانها عن قيمة صفقة رأس الحكمة وصل جزءا منها أمس ودخل البنك المركزي ".

سعيد بيوم قادرون باختلاف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تشرف بيوم قادرون باختلاف، لأن اليوم ده بنعيش عليه السنة كلها، وأنا قولت إننا في عالم مبيشيوفش حاجات كتير، وبيغض الطرف عنها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أعتبر هذا الاحتفال فرصة لينا كلنا عشان نشوف عظمة ربنا وقدرته في خلقه وكمان الثمن اللي المفروض نقدمه والشكر على النعم اللى احنا فيها".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصفاء بطلة قادرون باختلاف: “أنا سعيد بيكي يا صفاء، منورة الدنيا متشكر إنك انتي جيتي، واليوم ده نقولكم ممكن إوعو تسيبونا”.