"فلوس رأس الحكمة وصلت"| أول تعليق من السيسي عن الصفقة الكبرى.. ويعلن: “10 مليارات جنيه لذوي الإعاقة”

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

الرئيس السيسي

اهتمام بلا حدود من قبل الرئيس

فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، أولى اهتماما خاصا لذوي الإعاقة، حيث شهد الاهتمام بذوي الهمم طفرة غير مسبوقة في عهدة وهذا شهدناه من خلال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتوجيه من الرئيس تُولي الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا بذوي الهمام، في إطار حرصه على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسي في الوطن، ويعتبرهم كنزا في المجتمع.

وبالفعل قدمت الدولة بقيادة الرئيس السيسي، العديد من الإنجازات "لذوي الهمم" كانت بدايتها في عام 2014، حينما كفل لهم حقوقا غير مسبوقة بـ دستور 2014، وتمثيلهم في البرلمان لممارسة حقوقهم السياسية، حيث يشمل 11 مادة تخص ذوي الإعاقة وترعى حقوقهم بمصر.

سنوات من الإنجازات

وأعلن الرئيس السيسي 2018 عام الإعاقة، ومنذ هذا التاريخ شهد الملف تطورا كبيرا، حيث بدأ حضور الرئيس لاحتفالية قادرون باختلاف منذ النسخة الأولى في 2019، واستمر حرصه على حضورها سنويا.

وفي الرابع من مارس عام 2019، صدق الرئيس السيسي على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس الذي تضمن أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

وأيضا في مجال التعليم، قامت وزارة التربية والتعليم، بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، بإنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوي الإعاقة، مع إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، مع تدريب المعلمين، فضلا عن إصداره أمرا بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة.

كما قدمت الحكومة في عهد الرئيس السيسي، تمويلا لذوي الهمم في 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة لهم، فضلا عن توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية، من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصري.

الرئيس السيسي

أول صندوق استثمار خيري

وتم في عهد الرئيس السيسي، تأسيس أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، يستهدف إلى استثمار الاموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين ودمجهم في المجتمع، على أن توجه عوائد الصندوق لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة، على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم للجامعات والمدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التى تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات، و تقديم المنح الدراسية والمساعدة والدعم للطاب والدارسين من ذوي الإعاقة.

توفير 3622 فرصة عمل

هذا بجانب إعلان وزارة القوى العاملة عن توفير 3622 فرصة عمل، عبر بنشرة وظائفها الشهرية التي يتم إعلانها عبر موقع الوزارة الإلكتروني، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي يعلن عنها بين فترة وأخرى.

12 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات

وفي مجال الاهتمام بذوي الهمم في مجال الرياضة، قامت وزارة الشباب والرياضة، بافتتاح 12 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات في 8 محافظات، وتقديم الخدمة بالمجان لهم في هذه المراكز، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ومن خلال اهتمامه القوي قام الرئيس السيسي بتكريم اللاعبين واللاعبات، والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، معربا عن خالص احترامه وتقديره لهم.

مواجهة جميع أشكال التنمر

وكان الدور الأكبر في سعى الدولة بكل قوة لمواجهة جميع أشكال التنمر، خاصة أصحاب "ذوي الهمم" الذين لقوا اهتماما واسعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل ذلك أجرى مجلس النواب، تعديلات هامة في بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف حمايتهم من التنمر.

والجدير بالذكر، انطلقت النسخة الأولى من احتفالية قادرون باختلاف في عام 2019 بهدف تكريم وتمكين ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وإبراز قصص نجاحهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات، وشملت فعاليات رياضية وثقافية وفنية وتكنولوجية وحرفية، وحظيت بحضور ومتابعة كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام.

واليوم، تُنظم النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قاعة المنارة للمؤتمرات، وتشهد الاحتفالية تقديم بعض العروض المسرحية والغنائية، إلى جانب مشاركة رنا رئيس ومايان السيد في الاحتفالية، إلى جانب بعض الشخصيات العامة والرياضيين وغيرهم من الفنانين والمبدعين.

تصريحات مهمة للرئيس السيسي

وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش الاحتفالية، عن تقديره لأسر ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة عظيمة، قائلا: “اخترنا طريق العمل والصبر والتضحية ثقة منا في هذا الشعب العظيم”، معلنا عن توجيه الحكومة بتخصيص ١٠ مليارات لصندوق ذوي الإعاقة.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح طوال الأشهر الماضية، قائلا: “نتمنى الوصول لوقف إطلاق النار الأيام القليلة المقبلة لبدء الإغاثة بشكل أكبر، وحرصت أنا وكل المسئولين على التخفيف عن أشقائنا في قطاع غزة وفتح منفذ رفح بشكل دائم لتقديم الإغاثات”.

وعن مشروع رأس الحكمة، وجه الرئيس السيسي الشكر للإمارات والشيخ محمد بن زايد رئيس البلاد بعد التعاون في هذا المشروع الحيوي، قائلا: “أموال مشروع رأس الحكمة وصلت امبارح ودخلت البنك المركزي”.