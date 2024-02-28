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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي عن أموال مشروع رأس الحكمة: وصلت امبارح

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال احتفالية قادرون باختلاف إن الأرقام التي ذكرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن أموال مشروع تطوير رأس الحكمة حقيقية، مؤكدا أنا الأموال وصلت أمس إلى البنك المركزي المصري، موجها الشكر للإمارات والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة بعد التعاون في المشروع.


وانطلقت اليوم الأربعاء احتفالية  "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي القدرات الخاصة التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

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 35 مليار دولار

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية.

وقال مدبولي إن حكومته ستخصص نحو 170 مليون متر ما يوازي أكثر من 40 ألف فدان للمشروع، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع من دون تحديد هذا المدى.

وقال مدبولي إن الحكومة وقعت عقدا مع شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركة، لتقوم الشركة المصرية بتنفيذ المشروع.

وأكد مدبولي أنه في خلال أسبوع سيكون هناك مقدم نقدي للصفقة 10 مليارات دولار، وأن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار لصالح الصفقة، بحيث يتم تحويل 5 مليارات دولار منها للجنيه المصري مع تسليم الدفعة الأولى لشركة أبو ظبي القابضة.

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