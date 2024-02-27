لميس الحديدي: السوق في حالة تفاؤل بعد “رأس الحكمة”

قالت الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه على فضائية ON إن ردود الأفعال الإيجابية لاتزال تتوالى بعد الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة”.

ونقلت الحديدي عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تصريحاتها لوكالة رويترز حيث أكدت أن الاستثمار الإماراتي الضخم في مصر علامة إيجابية وأن إستقرار مصر مهم للشرق الاوسط باسره وليس مصر فقط, مضيفة أنه تم حل جميع القضايا الأساسية فيما يخص المفاوضات متوقعة أن يتم الانتهاء من الاتفاق في غضون أسابيع.

واعتبرت الحديدي تصريحات جورجيا أول رد فعل إيجابي لمسؤول في صندوق النقد الدولي.

وأضافت الحديدي أن السوق كله في حالة تفاؤل وإنتظار لتنفيذ الصفقة وتحرك المركزي لضبط سعر الصرف أيا كانت الآليات التي سوف ينتهجها.

وتابعت: “السندات المصرية سواء الدولارية أو اليورو تشهد أعلى نقاط إرتفاع لها منذ عام تقريبا بما يعكس الثقة في السوق من قبل المستثمر الأجنبي, مشيرة إلى أن السندات هي جزء من المديونيات ومصر ملتزمة بسداد إلتزامتها الخارجية.