الحكومة توضح حقيقة مشروعات استثمارية كبرى بخلاف رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، ان الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة ولن يضار مواطن واحد من هذا المشروع ، موضحا أن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي يشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار كما سيوفر فرص عمل كثيرة.

أكد محمد الحمصاني أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة.

أوضح أنه من المتوقع أن تجذب المدينة الجديدة ما لا يقل عن 8 مليون سائح.، لافتا إلى أن المشروع يسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي.