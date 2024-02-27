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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة توضح حقيقة مشروعات استثمارية كبرى بخلاف رأس الحكمة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،  إن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، ان الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة ولن يضار مواطن واحد من هذا المشروع ، موضحا أن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي يشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار كما سيوفر فرص عمل كثيرة.

أكد محمد الحمصاني أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة.

أوضح أنه من المتوقع أن تجذب المدينة الجديدة ما لا يقل عن 8 مليون سائح.، لافتا إلى أن المشروع يسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي.

الإقتصاد المصرى المستشار محمد الحمصاني المستثمر الاجنبي المساء مع قصواء المتحدث باسم مجلس الوزراء ثقة المستثمر الاجنبي رأس الحكمة في المساء مع قصواء محمد الحمصاني منطقة رأس الحكمة منطقة الساحل الشمالى

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