قطاع الأعمال: تشكيل لجنة لوضع رؤية استراتيجية لاستغلال منطقة رأس جميلة

بقرار مجلس الوزراء...

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن منطقة رأس الحكمة مميزة جدا، مشيرا إلى أنها تقع في منطقة مميزة على شاطئ البحر الأحمر، ونبحث ما يحقق الاستفادة منها.

وقال منصور عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الوزارة لديها خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال، مؤكدا أنه تقرر تشكيل لجنة بقرار مجلس الوزراء لوضع رؤية استراتيجية لاستغلال مساحة منطقة رأس جميلة.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، أنه تم العمل على عقد أول اجتماع الأسبوع الماضي بمشاركة وزير قطاع الأعمال ووزير الإسكان، من أجل العمل على تحقيق أقصى إستقادة من منطقة “رأس الحكمة”.