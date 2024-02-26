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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يتم تحقيق الإستفادة من مشروع رأس الحكمة؟.. متحدث قطاع الأعمال يوضح

منطقة رأس الحكمة
منطقة رأس الحكمة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، أنه تم العمل على عقد أول اجتماع الأسبوع الماضي بمشاركة وزير قطاع الأعمال ووزير الإسكان، من أجل العمل على تحقيق أقصى إستقادة من منطقة “رأس الحكمة”.

قال منصور عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن منطقة رأس الحكمة مميزة جدا تقع على شاطىء البحر الأحمر، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك رؤية خاصة لتعظيم الاستفادة منها".

تابع المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن الوزارة لديها خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لشركات القطاع الأعمال، مؤكدا أنه تقرر تشكيل لجنة بقرار مجلس الوزراء لوضع رؤية استراتيجية لاستغلال مساحة منطقة رأس الجميلة.

وزارة قطاع الاعمال رأس الحكمة وزير الإسكان البحر الأحمر برنامج “الحكاية”

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