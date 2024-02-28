السيسي: ثورة هذا البلد تتمثل بموارده البشرية وعلى رأسها أبناؤنا من «قادرون باختلاف»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ مستمرون وسنستمر فى الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية “قادرون بإختلاف": “أرحب بأسر أبنائنا من ذوي الهمم.. وأؤكد شعورى الدائم بالفخر لاستمرار لقائنا السنوي الذى يؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتنا للتقدم والإزدهار إيمانا بأن ثورة هذا البلد تتمثل فى مواردها البشرية وعلى رأسها ابناؤنا من قادرون باختلاف”.

وتابع : “أؤكد اعتزازى الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت أصالة المعدن المصري وإيجاد الفرص بين التحديات والمنح من قلب المحن، وأننا جميعا على دراسة بالنماذج المضيئة الذين صنعوا التقدم والفخر لبلادهم فى العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها”.

واستطرد الرئيس السيسي: “أعرب عن تقديري لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين قدموا من حياتهم الكثير ثقة بأن أبناءهم قادرون على إحداث نتائج للوطن”.