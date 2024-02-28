غير الصورة الذهنية للزمالك.. إعلامي رياضي يوجه رسالة لـ حسين لبيب

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة لكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس تويتر سابقًاز



وكتب إبراهيم عبد الجواد:"من اكتر الشخصيات المحترمة الجميلة والنماذج الإدارية الفاخرة في الوسط الرياضي في مصر .. مكسب كبير لنادي الزمالك .. وسبب أساسي في تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك بأسلوبه المحترم الراقي مع الجميع ".

يستقبل نادي الزمالك للألعاب الرياضية غداً الخميس في تمام الساعة الثالثة عصراً، البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ "قادرون باختلاف" التي أقيمت اليوم الأربعاء بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مناسبة سنوية تحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب المواهب والإنجازات.

وخلال الاحتفالية، عبر عبد الرحمن مصطفى كامل عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي وعد بإنهاء إجراءات عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل في نادي الزمالك في أسرع وقت.

وفي إطار دعم النادي للمواهب والأبطال من أصحاب الهمم، سيشارك عبد الرحمن مصطفى كامل في الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، عبر قناة الزمالك غداً الخميس.

ومن المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي في السادسة مساء الغد، ويشارك عبد الرحمن التحليل للمباراة بصحبة نخبة من مُحللي القناة وهم الكابتن حمادة عبد اللطيف والكابتن عبد الحليم علي والكابتن وليد عبد اللطيف ويُقدم الاستديو التحليلي الكابتن محمد صبري.