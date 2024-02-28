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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء رسمي من السلطات السعودية يخص الصائمين في رمضان

ارشيفي
ارشيفي

اتخذ أميرُ منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء،  قرار جديدا يخص الصائمين في شهر رمضان، حيث اعتمد المواقعَ الدائمة والمؤقّتة لتقديم خدمات ضيافة "خير المدينة" وإفطار الصائمين.

جاء ذلك بعد ترؤّس أمير المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، اجتماعَ وقف "خير المدينة"، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومستشار أمير المدينة وهيب بن محمد السهلي، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور عبد المحسن بن معيض الحربي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ تستهدف الضيافةُ خدمةَ أكثر من نصف مليون زائر في نطاق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، ومسجدَيْ قباء والميقات وسيد الشهداء.

وذلك إضافة إلى محطات استقبال وتوديع ضيوف الرحمن في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وقطار الحرمين السريع، ونطاق الطرق السريعة المؤدية إلى مداخل المدينة المنورة.

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