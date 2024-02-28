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رياضة

صبحي يفتتح فعاليات اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ47

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة، اجتماعات الدورة رقم 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة اليوم، الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية بحضور مجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب، ومنهم الوزير محمد سلامة فارس النابلسي وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الحالية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

بدأ الاجتماع بتقديم وزراء الشباب والرياضة العرب رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تشريفه ورعايته للنسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" والتى أقيمت اليوم ، تأكيداً على مدى الاهتمام والحرص بأبناء مصر من النشء والشباب ذوى الهمم والقدرات الخاصة والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.

وسبق ذلك، انعقاد اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وذلك في دورته رقم (70) إضافة إلى عقد اجتماع الصندوق العربي للأنشطة الشبابية العربية في دورته رقم (44)، حيث تم استعراض ومناقشة وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتوصيات اجتماع اللجنة الشبابية الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وتضمن مقترح الأنشطة الشبابية الافتراضية والأنشطة الحيوية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفى كلمته باجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أكد الدكتور أشرف صبحى أن القضية الفلسطينية تظل هى قضية الأمة العربية وهى فى مقدمة أولويات  القادة السياسيون والحكومات والمؤسسات العربية، وأنه رغم الظروف القاسية التى مازال يكابدها أشقاؤنا فى فلسطين بسبب تلك الممارسات الغاشمة من العدو الإسرائيلي فى خرق واضح لجميع المواثيق والقوانين والأطر والاتفاقات والمعاهدات الدولية، تظل الآمال معلقة بتوفيق الله عز وجل لتلك الجهود العربية والمحاولات المتواصلة  للقيادات السياسية لوقف هذا العدوان الغاشم، وإيجاد الحلول لتلك الأزمة مروراً بضرورة وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء فى فلسطين وانتهاءاً بالعمل على التكاتف الدولى لوقف تلك الحرب بشكل نهائي.

واستطرد الوزير قائلاً :"  لقد حققت المشروعات والأنشطة العربية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية نجاحاً وتأثيراً ملموساً على واقع شبابنا العربي، وهو الأمر الذى يعكس مدى الاهتمام من جانب الدول العربية بتنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه، ومثلت الحزمة المتنوعة من المشروعات والأنشطة والمبادرات الشبابية العربية ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذى أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نموذجاً واضحاً على التكاتف العربي وتعظيم إسهامات الشباب وتنمية قدراتهم فى أكثر من 44 مشروع فى مجالات متنوعة .

ولفت إلى حرص الجميع علي التوسع في تنوع الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق أكبر مشاركة بين الشباب العربي في مختلف المجالات الشبابية والرياضية ، والتي تسهم في تبادل الخبرات واكتساب الشباب العربى لمعارف جديدة وتنمية مسارات العمل العربي المشترك لديهم.

وأكد الوزير أن اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيظل علامة بارزة ومضيئة علي طريق التعاون والترابط العربي، كون الهدف الذي نسعى إليه هو تكثيف العلاقات بين شباب الدول العربية باعتبارها من أهم روابط الاستقرار والطمأنينة للشباب العربي ، وليكن شعار مجلسنا هو تعزيز العلاقات بين الدول العربية من خلال تكثيف مشاركة الشباب وتفاعله مع مختلف  القضايا والتحديات.

قال د. أشرف صبحى، "اسمحوا لي أن أؤكد بأن وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية يسعدها أن تضع كل إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه خدمة الشباب في الوطن العربي وتعزيز العلاقات بين الدول العربية بشكل عام"، موجهاً الشكر والتقدير إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية علي ما قدمه من جهد باهر في قيادته لدورة المجلس رقم (46) والتي ظهرت ثمارها بوضوح في الأنشطة العربية الشبابية والرياضية التي تم تنفيذها .

كما تقدم الوزير بالتهنئة إلى الوزير محمد سلامة فارس النابلسي وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية والذي سيتولى رئاسة هذه الدورة رقم (47)، معرباً عن تمنياته للدورة بالنجاح والتوفيق وللأمة العربية الرقى والتقدم والأمن والأمان.

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