صبحي يفتتح فعاليات اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ47

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة، اجتماعات الدورة رقم 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة اليوم، الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية بحضور مجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب، ومنهم الوزير محمد سلامة فارس النابلسي وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الحالية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

بدأ الاجتماع بتقديم وزراء الشباب والرياضة العرب رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تشريفه ورعايته للنسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" والتى أقيمت اليوم ، تأكيداً على مدى الاهتمام والحرص بأبناء مصر من النشء والشباب ذوى الهمم والقدرات الخاصة والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.

وسبق ذلك، انعقاد اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وذلك في دورته رقم (70) إضافة إلى عقد اجتماع الصندوق العربي للأنشطة الشبابية العربية في دورته رقم (44)، حيث تم استعراض ومناقشة وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتوصيات اجتماع اللجنة الشبابية الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وتضمن مقترح الأنشطة الشبابية الافتراضية والأنشطة الحيوية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفى كلمته باجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أكد الدكتور أشرف صبحى أن القضية الفلسطينية تظل هى قضية الأمة العربية وهى فى مقدمة أولويات القادة السياسيون والحكومات والمؤسسات العربية، وأنه رغم الظروف القاسية التى مازال يكابدها أشقاؤنا فى فلسطين بسبب تلك الممارسات الغاشمة من العدو الإسرائيلي فى خرق واضح لجميع المواثيق والقوانين والأطر والاتفاقات والمعاهدات الدولية، تظل الآمال معلقة بتوفيق الله عز وجل لتلك الجهود العربية والمحاولات المتواصلة للقيادات السياسية لوقف هذا العدوان الغاشم، وإيجاد الحلول لتلك الأزمة مروراً بضرورة وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء فى فلسطين وانتهاءاً بالعمل على التكاتف الدولى لوقف تلك الحرب بشكل نهائي.

واستطرد الوزير قائلاً :" لقد حققت المشروعات والأنشطة العربية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية نجاحاً وتأثيراً ملموساً على واقع شبابنا العربي، وهو الأمر الذى يعكس مدى الاهتمام من جانب الدول العربية بتنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه، ومثلت الحزمة المتنوعة من المشروعات والأنشطة والمبادرات الشبابية العربية ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذى أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نموذجاً واضحاً على التكاتف العربي وتعظيم إسهامات الشباب وتنمية قدراتهم فى أكثر من 44 مشروع فى مجالات متنوعة .

ولفت إلى حرص الجميع علي التوسع في تنوع الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق أكبر مشاركة بين الشباب العربي في مختلف المجالات الشبابية والرياضية ، والتي تسهم في تبادل الخبرات واكتساب الشباب العربى لمعارف جديدة وتنمية مسارات العمل العربي المشترك لديهم.

وأكد الوزير أن اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيظل علامة بارزة ومضيئة علي طريق التعاون والترابط العربي، كون الهدف الذي نسعى إليه هو تكثيف العلاقات بين شباب الدول العربية باعتبارها من أهم روابط الاستقرار والطمأنينة للشباب العربي ، وليكن شعار مجلسنا هو تعزيز العلاقات بين الدول العربية من خلال تكثيف مشاركة الشباب وتفاعله مع مختلف القضايا والتحديات.

قال د. أشرف صبحى، "اسمحوا لي أن أؤكد بأن وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية يسعدها أن تضع كل إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه خدمة الشباب في الوطن العربي وتعزيز العلاقات بين الدول العربية بشكل عام"، موجهاً الشكر والتقدير إلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية علي ما قدمه من جهد باهر في قيادته لدورة المجلس رقم (46) والتي ظهرت ثمارها بوضوح في الأنشطة العربية الشبابية والرياضية التي تم تنفيذها .

كما تقدم الوزير بالتهنئة إلى الوزير محمد سلامة فارس النابلسي وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية والذي سيتولى رئاسة هذه الدورة رقم (47)، معرباً عن تمنياته للدورة بالنجاح والتوفيق وللأمة العربية الرقى والتقدم والأمن والأمان.

0152328b-e3c0-4201-a783-98912c0e7475

1e82e7cf-6cbc-4d9b-a0b5-27bbb4a3d815

de9583d2-1d4f-4a50-943a-0443513130c5

6d60e456-05c8-4690-9921-6701170c8a70

1e872195-9a27-486a-a7f6-67bb0643e466

3f4c46b5-b483-4433-a6b1-7dfb67a29c3c

4594a04e-e46a-44da-ad87-62998566641c

79378622-5c65-4c40-8b80-28ad88ad9963

37cd2ddf-43d9-494b-b767-cec434ece60c

e41386f2-e8ba-4ff1-8b62-194e8c179bd6

dc10842d-6a07-4311-84c0-16f9a887aa3c

34689cdb-be81-478d-b5ac-e9ca5c88317f

9b6bc848-53a0-4e73-a090-cae9c91c2220

4f6e3eb9-a48c-40fc-a5d1-b16e311fdb12

1ae1db88-3a81-4875-a4bb-e4bc67e56496

d19206c2-86d7-4752-a191-c50550434362

e2462f6f-2728-4637-b523-253cdd6145b3

53b5f274-01ab-44da-891b-c2bd2f155fde

f6be9560-96d2-430e-a469-bd32432a638a

1119d135-8e52-497f-92af-ada5042e2391

746f1c5f-6292-407e-a675-b25857af3f64

fb93c412-7a86-44ad-9805-8c33839d3e6f