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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمر هلال في ندوة فوي بالكاثوليكي : أردت تقديم فكرة الهجرة ببساطة

صدى البلد

عرض مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، فيلم "فوى فوى فوى" اليوم الأربعاء بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وأعقبه ندوة بحضور المخرج عمر هلال.

وكشف هلال سبب انجذابه لقصة فوي فوي فوي وقال:" رأيت الخبر في احد الجرائد وقلت ان هذا هو الفيلم الذي اريد ان اقدمه، وأردت ان أناقش قضية الهجرة ببساطة.

المركز الكاثوليكي

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.


والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.


تشكّلت اللجنة برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

الفنانة حنان مطاوع الفنانة داليا مصطفى المؤلف عبد الرحيم كمال المركز الكاثوليكى المصرى للسينما المركز الكاثوليكى المصرى المهرجانات السينمائية

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