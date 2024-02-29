رامي علي يروج لسياحة المغامرات بـ كسر رقم جينيس العالمية.. فيديو

احبس أنفاسك لتغوص معنا في عالم التحديات والمغامرات وتحطيم الأرقام القياسية الجديدة فى موسوعة جينيس ،بصحبة المغامر رامى على ذلك الشاب المصري ،عاشق البحر والوطن نسجت في مخيلته أن يضيف لرصيد مصر من الأرقام العالمية نقطة أخرى متحديا نفسة وقوانين الطبيعة .

موافقة جينيس



استضاف موقع صدى البلد المغامر المصرى رامي على ،ليحكى للقارئ مغامرته المقرر إطلاقها أغسطس 2024، بعد حصوله على موافقة جينيس للأرقام القياسية ،لتنفيذ أقصي عدد ممكن من تمرين العقلة على عمق 16 متر بدون أنبوبة أكسجين"الغطس الحر"،ليقود بذلك الرقم الأول عالميا.



قال رامى على ، إنه عاش في السعودية مع والده ثم عاد إلى مصر للدراسة في كلية الهندسة ،وعقب التخرج قررت تغير وظيفتي لتخطفنى دهب بهدوئها وراحتها والبحث عن الاختلاط في ثقافات مختلفة وخلق أفكار جديدة.

دعم الأصدقاء



وعن فكرة تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس ، أكد أن لديه صديق يقيم معه في مدينة دهب يحمل الرقم القياسي أيضا حفزة على تنفيذ رقم جديد .



تابع رامى ، وكانت المصادفة أثناء الغوص في دهب وجدنا إطار حديدي تحت الماء ،ليستوقفني فكرة رياضة "العقلة" ،وبالفعل ذهبت إلى صديقى المدرب أحمد سيد ،لتنفيذ أكبر عدد من تمرين العقلة تحت الماء في نفس واحد ،والذى لاقت ترحيبا وتحفيزا كبيرا لنعمل عليها.



إستكمل رامى حديثة قائلا: أنه بحث كثيرا على تحقيق تمرين الـ 21 عقلة تحت الماء عبر "الغطس الحر" ، لم يجد أحد حقق ذلك الرقم سابقا ،ليخوض غمار التحدى ،والصعوبة في المغامرة أنني سوف أكون على نفس أكسجين واحد وتنفيذ مجهود عضلى مما يقلل الأكسجين بالجسم مما يفقد أي شخص طبيعي نسبة التنفس .

اكتشاف الأخطاء



شرح أنه يقوم حاليا بمحاولات تجريبية لمعرفة واكتشاف الأخطاء ،وقدرته لتحطيم الرقم القياسي ،مشير إلى أن يتلقي دعم كبير من المحترفين المصريين أبرزهم صدام كيلاني الحاصل على رقم قياسي جديد بجينيس و أحمد سيد مدرب الغوص الحر،والمدرب محمود عثمان .

نفاذ الأكسجين



وعن الاستعدادات الشخصية ، أعرب أنه ينفذ تدريبات رياضية خاصة بالنفس وهدوء الاصعاب ،مؤكدا ان الصعوبة في تنفيذ المجهود العضلى و نفاذ الأكسجين .

تريند دهب



ناشد رامى ضرورة خلق تريند خاص لسياحة المغامرات في مدينة دهب السياحية ،خاصة مغامرات الغوص و الجبال التي تحظى بها دهب في ظل امتلاكها مقومات سياحية فريدة أبرزها منطقة البلوهول .