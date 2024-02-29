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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: مصرع 6 أطفال في شمال غزة بسبب سوء التغذية والجفاف

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، أن هناك ما لا يقل عن 6 أطفال لقوا حتفهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأونروا عبر حسابها على منصة إكس، إن التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 6 أطفال آخرين لقوا حتفهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة "مروعة".

وشددت الأونروا أن هناك حاجة الآن إلى الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية، لافته إلى أنه لا يزال وقف إطلاق النار الفوري في غزة مسألة حياة أو موت.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إنه تم رصد حالات وفاة بين الاطفال الرضع نتيجة الحفاف وسوء التغذية في شمال غزة.

وأعلن القدرة في مؤتمر صحفي له، وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، لافتا إلى أن الجفاف وسوء التغذية سيحصد الآف الأطفال والسيدات الحوامل في قطاع غزة.

ودعي المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، المؤسسات الدولية إلى إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء، لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الانسانية.

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