الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز.. تفاصيل

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة يانج أفريكانز.. كولر يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأول، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.



موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم غدا الجمعة ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.