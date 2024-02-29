30 ألف شهيد.. احصائيات صادمة لوزارة الصحة في غزة بشأن جرائم الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيد و 132 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 145 على قطاع غزة، عبر قناتها على تليجرام، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 30035 شهيد و70457 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن مكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 70 شهيداً وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش في مجزرة مروعة جنوب غرب مدينة غزة.

وأوضح مكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له عبر قناته على تليجرام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة قتل خلالها، صباح اليوم، أكثر من 70 شهيداً وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة، حيث أنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات بعد تجويعهم وتجويع أكثر من 700,000 إنسان يستمر لـ 146 يوماً وبعد حصار وإطباق من جيش الاحتلال الإسرائيلي.