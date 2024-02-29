الاتحاد الأوروبي يتهم المفوضية بالانحياز التام لإسرائيل

اتهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالانحياز التام لإسرائيل.

وأضاف بوريل -في حوار مع صحيفة البايس الإسبانية- أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى "مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل".

وأوضح أن فون دير لاين بزيارتها إسرائيل أواخر 2023 "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة لأوروبا".

وفي وقت سابق، أتهم بوريل إسرائيل باستخدامها الجوع كسلاح في غزة.

وقال بوريل "نحن بالفعل في خضم كارثة، واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الإنسانية، فإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح، وهذا مخالف للقانون الدولي".

وأشار إلى أن غزة تدمرت، وأن استخدام القوة كان غير متناسب، موضحًا أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة غير مقبولة، وتزرع بذور الكراهية في أجيال.

وذكر بوريل أنه ليس سرًا أن الإسرائيليين مولوا حماس ولعبوا دورا في تقسيم الفلسطينيين، أو أن الموقف الأمريكي يؤثر على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الناخبين الديمقراطيين الشباب.